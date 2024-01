Sesau alerta sobre cuidados e prevenção no período carnavalesco 

Com objetivo de orientar sobre cuidados e prevenção para o período carnavalesco, a Secretaria do Estado da Saúde (Sesau) traz orientações que devem nortear os hábitos da sociedade no período de carnaval, cautela ao ingerir alimentos para evitar infecções, maior prudência no trânsito, hidratação mais intensa ao ingerir bebidas alcoólicas.