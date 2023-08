Sesau promove capacitação de Saúde Bucal no pré-natal e na primeira infância para servidores, no dia 11

Com o tema “Saúde Bucal no pré-natal e na primeira infância”, acontece nesta sexta-feira,11, uma capacitação com o objetivo de qualificar os profissionais no atendimento à gestante e criança. O evento é promovido pela Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, com atividades desenvolvidas pela Subdiretoria Técnica – SDTECS e Coordenadoria de Atenção Materno Infantil – CAMI.

O público alvo é profissionais que atuam na Atenção Primária à Saúde, Centro Integrado Materno Infantil e Centros Regionais Materno Infantil. A capacitação será realizada de forma remota e as inscrições estão disponíveis através do link, até o dia 11 de agosto, das 09h30 às 12h – horário de Rondônia.

A coordenadora da Atenção Materno Infantil, Vanessa Carvalho, enfatiza a importância da qualificação dos profissionais frente ao atendimento de saúde bucal no pré-natal e na primeira infância. “É uma forma de trabalhar a prevenção de doenças odontológicas que possam a prejudicar a saúde desta população”, afirmou.

O secretário de Estado da Saúde, Jefferson Rocha, destaca que “o Governo do Estado de Rondônia vem trabalhando nas qualificações de nossos profissionais com intuito de investir em atendimento de qualidade”, concluiu.

Fonte: Governo RO