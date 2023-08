Sesau promove capacitação de sistema de informações sobre orçamentos públicos em saúde

Nos dias 31 a 1° de setembro, a Superintendência Estadual do Ministério da Saúde, em parceria com a equipe técnica da Secretaria Estadual de Saúde – Sesau, do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde – Siops, e o Conselho de Secretários Municipais de Saúde – COSEMS, vai realizar uma capacitação gratuita, direcionada aos Secretários de Saúde, Contadores ou Técnicos Responsáveis pelo preenchimento do sistema dos municípios de Rondônia. A capacitação acontece no Auditório da Escola do Legislativo de Rondônia, localizada na Rua Major Amarante, n° 390, no Bairro Arigolândia, em Porto Velho, das 8h às 17h.

Para se inscrever, basta acessar o link e preencher o formulário pelo Link. É no Siops que gestores da União, Estados e municípios declaram todos os anos, os dados sobre a aplicação dos recursos em saúde.

NORMATIZAÇÃO

A capacitação tem o intuito de promover a atualização geral sobre o sistema e sua importância como ferramenta de gestão, além de sua normatização e operacionalização, entre outras informações importantes, a exemplo das principais alterações implantadas no sistema. A novidade para este ano, é a inclusão do tema Digisus – Módulo Planejamento, entre as atividades da capacitação.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha destacou a relevância de uma capacitação no serviço público de saúde. “Nós somos a porta de entrada para o SUS. Os servidores têm que estar em constante atualização dos protocolos de atendimentos para melhorar a atuação e, consequentemente, melhorar o atendimento à população”, evidenciou.

O Secretário de Estado da Saúde, Jefferson Rocha disse que, a oficina vai qualificar ainda mais os servidores que atuam na área. “Qualificando nossos profissionais, o desenvolvimento e os avanços na saúde vão ocorrer. A parceria com o Ministério da Saúde e demais entidades vem para somar na atuação do sistema das unidades”, afirmou.

A Oficina Siops 2023, também oportuniza o treinamento no DigiSUS Gestor – Módulo Planejamento (DGMP), a qual trata-se de uma plataforma digital em construção, que tem por objetivo, possibilitar aos gestores dos estados, o registro de dados do Plano de Saúde – PS e da Programação Anual de Saúde – PAS, bem como a elaboração e o envio do Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior – RDQA e do Relatório Anual de Gestão – RAG para apreciação do Conselho de Saúde.

Fonte: Governo RO