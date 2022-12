Sesau realiza encontro rondoniense de Residentes em Saúde nos dias 8 e 9 de dezembro, em Porto Velho

O “Natal de Luz” virou tradição entre a população da Capital e de outros municípios, em que todos os anos, aproveitam a oportunidade para visitar os enfeites natalinos, instalados no Palácio Rio Madeira, em Porto Velho. Desde a inauguração, que ocorreu no último dia 1°, várias pessoas passam pela sede do Governo de Rondônia entre o final da tarde e à noite, para prestigiarem este momento com suas famílias.

O gestor da Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos – Sugesp, Carlos Lopes Silva, destaca que o Palácio Rio Madeira – PRM se tornou referência e atração turística e um cartão postal do Estado durante o final de ano. “A realização da decoração natalina significa possibilitar à população local, bem como aos que visitam suas famílias em Porto Velho e para quem passa em frente ao edifício, ver um espetáculo visual típico do Natal”.

“O objetivo é trazer alegria e o espírito natalino para renovar a energia das famílias rondonienses, tendo em vista que o Brasil passou por momentos difíceis no combate à pandemia, causada pela covid-19”, comentou Carlos Lopes.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, é um período importante que marca o nascimento de Jesus. “É um momento de manter a paz e alegria entre todos, com as famílias reunidas, e a sede do Governo do Estado está aberta ao público, para poder conhecer e prestigiar nossa iluminação, sendo uma grande atração a cada fim de ano”.

BALANÇO

Durante a abertura do “Natal de Luz” no Palácio Rio Madeira, estiveram presentes cerca de 600 pessoas, prestigiando a inauguração da iluminação natalina. O titular da Sugesp, Carlos Lopes Silva, comenta que diariamente, cerca de duas mil pessoas tem visitado a sede do Governo de Rondônia.

INVESTIMENTO

Conforme o titular da Sugesp, Carlos Lopes Silva, para toda a ornamentação do “Natal de Luz”, o investimento total foi de R$ 700 mil, devido aos materiais que foram usados. Para este ano, o diferencial foi o túnel com 25 metros de comprimento, com mais de um milhão de lâmpadas de LED instaladas e o céu estrelado.

Fonte: Governo RO