Sesc Escola abre processo seletivo para vagas gratuitas em 2024

O Sistema Fecomércio/Sesc/Senac/IFPE, através do Sesc Escola, abre as inscrições para o processo seletivo do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG), que autoriza vagas para a educação infantil e ensino fundamental no Centro Educacional Professor Lourival Chagas da Silva – Sesc Escola. Podem participar do processo, candidatos que sejam dependentes dos trabalhadores do comércio ou estudantes da educação básica da rede pública, cuja renda familiar não ultrapasse o valor de três salários mínimos.

Os responsáveis pelos candidatos que se encaixem no regulamento do programa, podem realizar a inscrição dos estudantes até o dia 27 de fevereiro, de segunda a sexta–feira, das 8h às 11h e das 14h às 17h, na secretaria do Centro Educacional Professor Lourival Chagas da Silva – Sesc Escola, localizado na Rua Tabajara, 515, Olaria. Os formulários também poderão ser retirados no Sesc Escola, unidade II – rua Matrinchã, 415 – Lagoa.

A relação dos candidatos aprovados no processo seletivo, por ordem de classificação, será divulgada na página da internet – www.sescro.com.br a partir do dia 01 de março. As aulas iniciam dia 15 de fevereiro.

Para dúvidas e esclarecimentos, o telefone de contato é (69) 3229.6060 – ramal 243, pelo celular (69) 9981.0398 ou via whatsapp (69) 9223-3513.

Link para edital, anexos e ficha de inscrição: https://cutt.ly/6wXeplVB

Programa de Comprometimento e Gratuidade

Destina-se aos trabalhadores do comércio, seus dependentes e aos estudantes da Educação Básica da rede pública – todos cuja renda familiar mensal não ultrapasse o valor de três salários mínimos nacionais, conforme anexo da Resolução Sesc 1.166/2008 no item 5.2. Prioriza-se aqueles que satisfizerem as duas condições: estudante e trabalhador, conforme Protocolo de Compromisso firmado entre o Ministério da Educação – MEC, o Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, o Ministério da Fazenda – MF, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo – CNC, o Serviço Social do Comércio – Sesc e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac.

