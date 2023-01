Sesdec adere ao Plano Rondoniense de Integridade e reforça compromisso no combate à corrupção

Para promover cada vez mais um ambiente íntegro, voltado ao interesse público e para a transparência das políticas públicas governamentais, a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania – Sesdec aderiu ao Plano Rondoniense de Integridade – Proin, criado pela Controladoria Geral do Estado de Rondônia – CGE, para prevenir a corrupção.

Segundo o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a implementação do Proin visa garantir a proteção dos órgãos e entidades da administração estadual contra fraudes e atos de corrupção. “O governo é comprometido com a ética, integridade, o respeito às leis e à eficiência na prestação dos serviços públicos, isso é o que nos tem feito alcançar resultados positivos na transparência das ações realizadas”, disse o governador.

O secretário de Segurança, Defesa e Cidadania, Felipe Vital, explicou que o decreto 26.238 de 19 de julho de 2021, assegura aos órgãos vinculadas ao Poder Executivo Estadual a instituir o Plano de Integridade, com o objetivo de promover a adoção de medidas e ações institucionais destinadas à prevenção, detecção e remediação das fraudes e atos de corrupção. “A implementação e o cumprimento do Programa de Integridade dentro da Sesdec é um indicador de que as ações institucionais públicas ou internas são feitas com total transparência, e isso assegura tanto a instituição, como o serviço que é prestado à sociedade”, frisou o secretário.

Na ocasião, a Polícia Militar de Rondônia também aderiu ao projeto e reafirmou o compromisso que tem em fazer cumprir a lei em todas as esferas. O programa foi criado para atender os anseios da sociedade em geral, no controle e fiscalização das ações do Executivo, atuando diretamente no combate à corrupção.

Fonte: Governo RO