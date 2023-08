Sessão do Tribunal Pleno Judiciário é marcada por homenagens ao desembargador aposentado Eurico Montenegro

Com 14 processos em pauta, a sessão desta segunda-feira, 6, do Tribunal Pleno Judiciário, contou com um momento especial: a presença do desembargador aposentado Eurico Montenegro, que visitou a corte para fazer um convite aos pares para acompanharem a sessão legislativa do dia 17 deste mês, quando ele receberá o título honorífico de cidadão rondoniense, concedido pelo Poder Legislativo. Durante a visita, o presidente do TJRO, desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia, fez o convite para que Eurico Montenegro compusesse o local de honra na sessão, ocupado pela presidência e pelo procurador-geral de Justiça, Ivanildo de Oliveira. Durante discursos emocionados, membros destacaram o pioneirismo e o legado de 39 anos de dedicação à Justiça de Rondônia.

Aposentado em 2021, Eurico Montenegro passou a maior parte de sua trajetória no segundo grau e teve grande importância para a consolidação do recém-criado Poder Judiciário do Estado. Foi presidente do órgão na década de 1980, além de exercer cargos da administração como ser o primeiro diretor da Escola da Magistratura de Rondônia.

Primeiro a falar, o decano do TJRO, desembargador Roosevelt Queiroz Costa, ressaltou a importância da contribuição de Eurico Montenegro ao Judiciário. “Vossa excelência nos orgulha muito. Deixou sua toga e também sua marca neste tribunal. Nós o reverenciamos e o admiramos”, disse, confirmando presença na solenidade.

Demais pares classificaram a concessão do título como justa, visto o trabalho do magistrado para a consolidação do Poder Judiciário no Estado. Emocionado, o desembargador Rowilson Teixeira também evidenciou o papel norteador e enriquecedor da produção jurídica do magistrado. “Vossa excelência foi a maior luz a iluminar esse Tribunal”, declarou.

Membro do MPRO, o procurador-geral de Justiça, Ivanildo de Oliveira, também reiterou as homenagens. “O Ministério Público se sente contemplado assim como todos do sistema de Justiça”, asseverou.

Ao final da sessão, o presidente Marcos Alaor, que também confirmou que irá prestigiar a concessão do título, declarou, em ato simbólico, procedente à unanimidade, com parecer favorável do Ministério Público, a “Ação Declaratória de outorga do título de cidadão rondoniense ao desembargador Eurico”, finalizou. A solenidade de outorga do título pelo Poder Legislativo será no dia 17 de agosto, às 15 horas.

