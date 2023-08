Sessão itinerante da Alero acontece na abertura da 4ª Machadinho Agroshow

No próximo dia 24 de agosto, a sede do Poder Legislativo será, temporariamente, transferida para Machadinho do Oeste. Por iniciativa do deputado Laerte Gomes (PSD), o município será sede da sessão itinerante que acontecerá no primeiro dia da 4ª Machadinho Agroshow, maior feira agropecuária do Vale do Jamari.

De acordo com o requerimento, de autoria do parlamentar, a realização da Assembleia Itinerante dentro da programação da 4ª Machadinho Agroshow, representa mais uma oportunidade de levar à população, o conhecimento da realidade econômica da região de Machadinho e de sua pujança.

A sessão itinerante da Assembleia Legislativa acontecerá dia 24 de agosto, no Parque de Exposições da Associação dos Agropecuaristas de Machadinho (AAMA), às 11h da manhã. A 4ª Machadinho Agroshow acontece de 24 a 27 de agosto.

O deputado Laerte Gomes, agradeceu ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Cruz (Patriota), por disponibilizar a estrutura da Casa de Leis para a realização da sessão itinerante dentro da programação de uma feira de negócios e tecnologia no município de Machadinho.

“Quero parabenizar o presidente, sua visão e seu entendimento de que podemos ter uma projeção econômica ainda maior e levar a Assembleia Legislativa até o povo, até a população, ao agronegócio, até onde acontece o crescimento desse estado que é lá no interior também. Aproveito para convidar a todos para se fazerem presentes nessa sessão extraordinária no município de Machadinho do Oeste. Tenho certeza que será um sucesso e a população poderá conhecer o trabalho de seus representantes, de seus parlamentares”, concluiu Laerte Gomes.

Texto: Juliana Martins / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO