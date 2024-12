Sessão nesta segunda-feira (16/12) encerra atividades plenárias do TCE-RO em 2024

O Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO) realiza, nesta segunda-feira (16/12), sua última sessão, em 2024.

Ela será telepresencial, com transmissão ao vivo pela plataforma YouTube.

Participam, os conselheiros do Tribunal, além do procurador-geral do Ministério Público de Contas (MPC-RO).

Nesta segunda-feira, a partir das 9 horas (de Rondônia), os processos serão apreciados, deliberados ou julgados pelo Colegiado.

Para conferir a íntegra da pauta basta acessar a página eletrônica do Tribunal, no link “Pauta das Sessões” (disponível aqui).

Já os processos podem ser acessados pelo PCe – Consulta Processual (neste endereço).

Fonte: