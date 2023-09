Sessão solene homenageia o Porto Velho Esporte Clube e pessoas ligadas ao esporte em Rondônia

Uma Sessão Solene de Efetivação de Outorga de Voto de Louvor à Torcida Organizada “Locomotiva Fantasma”, à escola de futebol infantil, as atletas de futebol feminino e comissão técnica do Porto Velho Esporte Clube foi realizada na tarde da última quinta-feira (31/08), na Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), na capital.

A homenagem teve como proponentes os deputados estaduais Alan Queiroz (Podemos) e Marcelo Cruz(Patriota), que é o presidente da Casa de Leis. Quem ficou à frente dos trabalhos durante a sessão foi o parlamentar Alan Queiroz.

Na composição da mesa estavam também a ex-jogadora da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, Elissandra Regina Cavalcante (Nenê); Adalzemir Amorim, da comissão técnica do Porto Velho Esporte Clube; e Rosane Gonçalves, supervisora de futebol feminino do Porto Velho Esporte Clube.

Alan Queiroz relembrou a homenagem feita pela Casa de Leis, recentemente, ao time do Porto Velho Esporte Clube, que foi campeão rondoniense de futebol. Ele observou que não apenas o time, mas todos os do entorno também merecem ser reconhecidos. “Eu fui jogador profissional de futebol de salão, mas o joelho não deixou continuar nesse caminho. Deus sabe de todas as coisas! Mas hoje, eu estou aqui, como deputado estadual, valorizando e reconhecendo a importância do futebol e esporte na vida dessas pessoas, em especial, essa molecada que hoje está aqui”, afirmou.

Não tinha bola

O deputado passou, em seguida, a palavra para a ex-jogadora da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, Elissandra Regina Cavalcante (Nenê). Ela estava bastante emocionada e fez um relato da trajetória dela no esporte. “Quando eu jogava eu não tinha escolinha, eu não tinha bola, eu não tinha chuteira. Meu campo era no meio da rua e a trave era meu chinelo. Eu vesti a camisa da Seleção e saí do meio da rua. O primeiro passo como profissional foi o Clube Ypiranga, aos 12 anos, onde ganhamos o campeonato estadual. Na taça Brasil, pude mostrar a força que nós, do Norte, temos. Hoje, o Porto Velho tem várias categorias e eu fico orgulhosa por ter dado o passo inicial”, contou.

Rosane Gonçalves, supervisora de futebol feminino do Porto Velho Esporte Clube, também fez uso da palavra. Ela homenageou a jogadora Neném e lembrou que, juntas, no ínicio, procuraram um clube para a reativar o futebol feminino em Rondônia e tiveram apoio no Clube Porto Velho. “O primeiro título do Porto Velho Esporte Clube foi no futebol feminino. Daí, já são cinco anos que esse clube vem valorizando o feminino e a nossa base também. As pessoas que hoje trabalham no Porto Velho são de multifuncionalidade, pois, resolvem várias vertentes dentro do clube. Não posso deixar de falar da nossa torcida organizada, que é fundamental para fortalecer o clube. Meus olhos brilham porque acreditamos no talento de nossos atletas de Rondônia”, enfatizou.

Ao final, o deputado Alan Queiroz agradeceu a presença de todos na Casa para participar da homenagem. Ele lembrou que a Assembleia Legislativa é a casa do povo e que essa sessão solene teve a aprovação de todos os parlamentares.

Texto: Ivanilson Tolentino I Secom ALE/RO

Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO