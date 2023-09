SETEMBRO AMARELOCaps Infantil promove ação focada na saúde mental de crianças e adolescentes

Campanha promove atividades de conscientização e prevenção no mês de combate ao suicídio

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) realizou, na tarde da última segunda-feira (25), uma palestra sobre a conscientização e prevenção ao suicídio. A ação aconteceu no Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil (Capsi).

A unidade é formada por uma equipe multidisciplinar voltada para a saúde mental, composta por profissionais médicos psiquiatras, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais e técnicos de enfermagem.

O evento faz parte da campanha Setembro Amarelo, promovendo ações e conscientização sobre a importância de abordar o tema do suicídio, um importante problema de saúde pública, com impactos em toda a sociedade.

“No Caps Infanto Juvenil oferecemos atendimento completo e convidamos os pais de crianças e jovens e adolescentes a promover um despertar no que diz respeito ao cuidado com a saúde mental. A administração municipal tem um olhar diretivo para a temática instituindo uma política pública para debater e fomentar ações de prevenção ao suicídio. A cada ano, avançamos mais nesta questão, é muito importante criar políticas de prevenção e discussão da depressão e do suicídio que, na grande maioria das vezes, pode ser evitado. Por isso, mais do que tratar sobre o tema, seguimos incentivando através destas palestras e campanhas os cuidados à saúde mental”, destaca a gestora do Capsi, Luzia Mendes.

Segundo ela, o fenômeno da violência autoprovocada possui múltiplas causalidades e o Setembro Amarelo é uma campanha que discute a temática, compreendendo-a e abordando de maneira ampla para promover a prevenção ao comportamento de crianças e adolescentes de forma efetiva. Os sinais mais comuns de quem precisa de ajuda são o isolamento e falta de interesse, tanto por coisas que gosta de fazer quanto de outras pessoas. Por isso, é importante que pais e familiares fiquem atentos e, percebendo sinais de alerta, procurem ajuda profissional o quanto antes.

“Nos colocamos sempre pela valorização e dignidade da vida em todos os sentidos e de todas as formas. Neste ano, em complemento ao nosso trabalho, trazemos o tema ‘Toda Vida Importa’, que é uma campanha municipal de prevenção da automutilação e do suicídio, que na verdade é a extensão de um trabalho feito ao longo do ano todo”, acrescenta a psicóloga Luana Massoti.

A mãe Lenita R., agradece ao atendimento do Capsi e diz que a filha venceu a depressão. “Foi muito difícil a situação da minha filha. Quando notei alguns sinais despertei e comecei a correr atrás de ajuda e descobri o Capsi. Para minha surpresa fomos acolhidos de uma forma muito humana e profissional, sou muito grata a todos aqui nesse lugar, a depressão precisa ser cuidada, hoje minha filha está feliz e juntos conseguimos vencer”, disse.

No término da palestra houve coffee-break para todos os presentes. A Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte (Semtran) esteve dando apoio ao evento, em frente ao Capsi, onde aconteceu a soltura de balões nas cores branco e amarelo.

O Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil está localizado na avenida Dom Pedro II, n° 2387, Bairro São Cristóvão. Horário de atendimento de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Texto: Rando Silva

Foto: Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO