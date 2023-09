O Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio é 10 de setembro; este ano o lema da campanha é “Se precisar, peça ajuda!”

Atrair a atenção para a importância de discutir e promover ações a respeito do suicídio é um dos objetivos da campanha Setembro Amarelo. Em Porto Velho, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) vai intensificar as atividades de conscientização sobre a prevenção de mortes autoprovocadas.

Oficialmente, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio é 10 de setembro. Este ano, o lema da campanha é “Se precisar, peça ajuda!”. Palestras, rodas de conversa, dinâmicas e escutas especializadas estão entre as ações desenvolvidas pela Semusa para seus servidores. Além disso, profissionais de saúde de outras esferas governamentais também serão contemplados com práticas voltadas para a campanha.

SAÚDE MENTAL

Outra frente de atuação será realizada pelos profissionais dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps), que planejaram atividades diferenciadas durante todo o mês. No Caps Três Marias, que atende o público com idade a partir dos 17 anos, o atendimento com psicólogo vai ocorrer de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 14 às 17h.

No Caps Infantil, as ações da campanha serão executadas com os usuários que já utilizam o serviço, mas também levando orientações para o público externo, como aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa.

O Caps AD também vai promover palestras dentro e fora da unidade, levando orientações contra o uso de álcool e drogas e a favor da valorização da vida para servidores da Semusa e outras secretarias.

BUSQUE AJUDA

Rede de Atenção Psicossocial

Através dos Caps, a rede municipal de saúde disponibiliza, para todas as faixas etárias, atendimento às pessoas em sofrimento psíquico intenso ou transtorno mental, incluindo o uso de substâncias psicoativas. Clique aqui e saiba em qual Caps buscar ajuda.

Centro de Valorização da Vida

O Centro de Valorização da Vida (CVV), uma associação civil sem fins lucrativos, realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo, através do número 188 ou pelo site https://www.cvv.org.br/.

Materiais de Apoio

A Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, disponibilizam materiais informativos e educativos sobre prevenção ao suicídio, disponibilizados nos links abaixo:

• Carta aos Pais – Automutilação e suicídio – 2023

• Cartilha: informações importantes sobre doenças mentais e suicídio

• Cartilha: Como Ajudar?

