SETEMBRO AMARELOValorização da vida é tema de encontros entre servidores da saúde

As ações têm o intuito de promover diálogo e conforto emocional aos profissionais

O crescimento acelerado da força de trabalho, especialmente durante o período de pandemia, foi responsável por provocar o desgaste físico e mental de muitos profissionais de saúde. Sobrecarga, exaustão e outros problemas psicológicos como estresse, ansiedade e depressão aumentaram e atingiram também aqueles que eram acostumados a cuidar do bem-estar da população.

Com o intuito de promover o diálogo e conforto emocional aos profissionais da rede municipal, a Secretaria de Saúde de Porto Velho (Semusa) tem incentivado ações de cuidado à saúde mental, como rodas de conversa, palestras e debates voltados para médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, odontólogos e outros profissionais da área que atuam nas unidades de atenção primária à saúde e unidades de urgência e emergência.

As ações buscam amenizar a demanda de trabalho enfrentada pelos servidores, especialmente durante o período pandêmico, os desafios da linha de frente no combate a doenças, e os prejuízos causados à saúde mental. Uma das atividades é desenvolvida pelo Núcleo de Educação Permanente (NEP) da UPA Leste, que reúne os servidores para uma roda de conversa em alusão ao ‘Setembro Amarelo’, mês dedicado à prevenção do suicídio.

“Durante o mês de setembro, o NEP da UPA Leste está dedicando toda sua atenção aos profissionais que cuidam. Nós somos a todos os momentos cuidadores, e precisamos sim de um tempo pra se cuidar. Estamos organizando várias atividades voltadas à saúde mental dos servidores porque, para eles ajudarem o próximo, eles também precisam estar bem emocionalmente”, destacou Cristilane Delgado, coordenadora do NEP da UPA Leste.

De acordo com a coordenadora, os encontros começaram no início de setembro, e as atividades são desenvolvidas com o apoio de acadêmicos de psicologia. As primeiras reuniões foram realizadas com os servidores que trabalham no turno da noite, e o tema inicial abordou as emoções e seus impactos no dia a dia dos profissionais. O próximo assunto a ser debatido na unidade é o acolhimento aos pacientes vítimas de tentativa de suicídio, e terá a presença da psicóloga Agda Catarine.

“Os profissionais acharam importante esse momento para cuidar um pouco deles e não participar de treinamentos ou oficinas como realizamos rotineiramente, pois essa é uma demanda muito frequente na UPA Leste. O nosso objetivo é realizar essas atividades com o máximo de profissionais possíveis, de todas as equipes: enfermagem, medicina, recepção, acolhimento, laboratório, farmácia, raio-x e outros”, finalizou.

Outra ação com o mesmo propósito foi organizada pela Unidade de Saúde da Família Socialista, que reuniu servidores e a população para um momento de diálogo em prol da valorização da vida. O calendário de atividades da Semusa inclui ainda a Unidade de Pronto Atendimento José Adelino, com ação programada para a próxima sexta-feira (15), a USF Pedacinho de Chão, que realizará encontros com psicólogos nos dias 20 e 25 de setembro, e a UBS São Sebastião, cujas ações acontecerão nos dias 26 e 28 de setembro.

