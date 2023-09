“Setembro Vermelho” alerta para importância da prevenção e cuidados com o coração

Foram intensificadas as ações educativas como palestras lúdicas pelos educadores da Escola Pública de Trânsito – EPT e pit stops realizados com o objetivo de divulgar a importância da Semana Nacional de Trânsito. Na segunda-feira (18), os alunos da Escola Infantil Santa Margarida participaram das atividades propostas pela equipe de campanhas educativas, que, utilizando abordagens lúdicas e interativas, demonstraram a importância da travessia segura da faixa de pedestres e do uso de dispositivos de segurança, como cinto de segurança, cadeirinha e capacete.

Na terça (19), a escola infantil Cosme e Damião também foi contemplada com uma palestra lúdica. No total, 190 alunos das duas escolas participaram da palestra, que aconteceu pela manhã e tarde. Ao final de cada palestra, uma bicicleta foi sorteada entre os alunos. A campanha é promovida pelo Governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia – Detran/RO.

O governador Marcos Rocha destacou o compromisso do Departamento para redução do número de sinistros de trânsito. “No trânsito, escolha a vida, vai além de um slogan, deve ser um mandamento diário de cada um de nós, diariamente, no trânsito de nossa cidade. Seja como motorista ou pedestre. A prioridade deve ser sempre a vida”, pontuou.

O diretor-geral do Detran/RO, Léo Moraes comentou acerca do comprometimento do órgão quanto à diminuição do número de sinistros, principalmente no quesito trabalho de conscientização. ‘Estamos comprometidos em reduzir os acidentes de trânsito e promover um tráfego mais seguro. Iniciar esse trabalho com as crianças é fundamental para uma sociedade mais consciente. Educar as crianças desde cedo sobre a segurança no trânsito é investir no futuro. Queremos formar cidadãos conscientes e responsáveis, e essa ação é um passo significativo nessa direção”, referenciou.

A diretora da escola Santa Margarida, Marilene Vieira dos Santos ressaltou a participação dos estudantes nas atividades. “A interação das crianças com as atividades lúdicas foi maravilhosa, e esperamos continuar colaborando para um trânsito mais seguro”.

A palestra lúdica que apresentou situações que comprometem a segurança no trânsito, contou com a presença especial da tia Vavá, do boneco Didico, bem como dos bonecos habitáveis Vidinha e Ligadinho, que são os mascotes do Detran/RO.

PARCERIA

O Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, realizou, também, ação educativa em parceria com a Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes – Semtran. Na terça, os educadores do Detran participaram de uma ampla campanha educativa de divulgação quanto à mudança de sentido da avenida Calama, em um curto período do dia, realizando pit stop para orientar motoristas sobre as alterações. A equipe também distribuiu panfleto educativo da Semana Nacional de Trânsito com o tema: “No Trânsito, Escolha a Vida!”

Semana Nacional do Trânsito

Realizada anualmente, de 18 a 25 de setembro, tem o objetivo de conscientizar a sociedade para um trânsito mais seguro. Sua ações estão previstas no Código de Trânsito Brasileiro – CTB, e a Escola Pública de Trânsito – EPT do Detran Rondônia realiza ações diversificadas sobre o tema, em todos os municípios do Estado.

Fonte: Governo RO