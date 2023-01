Setic eleva índice no ranking de Diagnóstico de Maturidade em Segurança para a adequação à Lei de Proteção de Dados

Estão abertas até o dia 16 de janeiro as inscrições para o Curso de Formação de Operadores Aerotáticos, desenvolvido pelo Núcleo de Operações Aéreas – NOA, da Secretaria de Segurança, Defesa e Cidadania – Sesdec. O curso visa a formação de operadores aerotáticos, que estarão aptos a atuar nas ações direcionadas às situações típicas de polícia de ordem pública, além de resgate aeromédico. O edital já está disponibilizado para todos os interessados, por meio do link, EDITAL-No-3-2022-SESDEC-NOAINST-PROCESSO-SELETIVO-INTERNO-PARA-REALIZACAO-II-CURSO-DE-OPERACOES-AEREAS (1)

Conforme apresentado no edital, serão oferecidas 35 vagas para compor o quadro de alunos, sendo três vagas para integrantes do Núcleo de Operações Aéreas; 10 vagas para Polícia Militar; 10 vagas para Polícia Civil; três vagas para o Corpo de Bombeiros Militar; duas para a Polícia Penal do Estado de Rondônia; e sete vagas para corporações Coirmãs e Forças Armadas.

Segundo o piloto do NOA, tenente-coronel da Polícia Militar, Rachid Diniz Ferreira Sallé, o II COA – Curso de Operações Aéreas da Sesdec tem previsão de duração de oito semanas, com início no dia 23 de abril de 2023.

O processo seletivo será desenvolvido, a partir de 1° de fevereiro de 2023 e terá quatro fases:

– PRIMEIRA FASE: Teste de conhecimentos específicos (prova teórica);

– SEGUNDA FASE: Teste de aptidão Física – TAF e de Habilidades Específicas – THE;

– TERCEIRA FASE: Exame médico de Saúde;

– QUARTA FASE: Investigação social e entrevista.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou a importância da atuação do NOA no Estado. “A aviação da segurança pública de Rondônia tem feito história em suas atuações. São muitas atividades, como: patrulhamento policial ao apoio de ocorrências do 190; operações da Polícia Militar, Polícia Civil e Sedam; diversos transportes aeromédicos e de órgãos; combate a incêndios e resgates. Investir no NOA é salvar vidas. É proteger a população rondoniense,” complementou.

O Operador Aerotático – OAT é um profissional com domínio na utilização de equipamentos, técnicas, fraseologia e do gerenciamento de cabine, próprios da aviação de segurança pública e Defesa Civil. Este profissional deve estar constantemente preparado para realizar intervenções diretas e conhecer as técnicas do emprego de aeronave em ambiente terrestre, aquático, altura, além de suas aplicações em resgate aeromédico e outras típicas de polícia de ordem pública.

Fonte: Governo RO