Setor agrícola recebeu R$ 152 bilhões do Sistema Nacional de Fomento

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) vai disponibilizar 400 toneladas de milho no Programa Venda em Balcão, na Unidade Armazenadora em Montes Claros, além de abrir postos para oferta do grão em parceria com as prefeituras.

A estiagem atinge mais de 150 municípios mineiros da região da Sudene (Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste). O ProVB viabiliza o acesso de pequenos produtores aos estoques públicos de milho em grãos, com a venda direta, nos armazéns da Companhia, para uso na ração animal, a preços compatíveis com os do mercado atacadista local.

Neste ano, a superintendência regional da Conab no estado firmou 51 contratos do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), na modalidade de Compra com Doação Simultânea, nesta região mineira, com cooperativas e associações de agricultores e agricultoras familiares no valor de R$12,5 milhões.

Esta é uma importante ação de apoio à agricultura familiar e combate à fome. Os alimentos são obtidos com recursos do MDS e destinados ao abastecimento da rede socioassistencial, equipamentos públicos e sociais de segurança alimentar e nutricional, e demais entidades de atendimento acompanhadas pelos conselhos municipais e estaduais de políticas temáticas.

