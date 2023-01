Setor produtivo de Ariquemes é fortalecido com entrega de equipamentos e maquinários agrícolas para agricultores familiares

Para que os municípios não sejam surpreendidos com possíveis desastres naturais, em especial os provocados pelas cheias dos rios em Rondônia, o Governo do Estado realizou nesta terça-feira (24), por meio da Secretaria da Assistência e do Desenvolvimento Social – Seas, o 1º Encontro sobre o Serviço de Emergência e Calamidade Pública. O evento realizado de forma on-line teve como público alvo gestores municipais e trabalhadores do Sistema Único da Assistência Social (Suas) dos 52 municípios rondonienses, com atuação nas proteções sociais Básica e Especial.

De acordo com a coordenadora de Assistência Social da Seas, Fabiane Passarini, a proposta do Encontro, que contou com a participação Defesa Civil Estadual, foi mostrar necessidade da elaboração de um Plano de Contingenciamento com as medidas que deverão ser adotadas por cada órgão, como Secretarias de Assistência Social dos municípios, que atuam em parceria com a Defesa Civil do Estado e a própria Seas, com vistas à redução de desastres como ocorreu no ano passado com a cheia de rios do Estado, onde 2.750 famílias foram atendidas com ações realizadas.

De acordo com a tenente BM, Patrícia Menezes, da Defesa Civil Estadual, o Plano de Contingenciamento deve começar pelo monitoramento das áreas de risco, incluindo as medidas a serem adotadas, o tempo de percurso e rotas seguras até o local para uma ação emergencial, bem como gerenciamento de abrigos e inclusão em programas sociais. Além das Defesas Civis estadual e as Secretarias de Estado e Municipais de Assistência Social, foi sugerido a inclusão também das pastas da Saúde, apoio psicológico e até psiquiátrico.

“Desastres naturais em sua maioria são imprevisíveis. Por isso Encontros como este são importantes para que cada instituição defina um plano para situações emergenciais e desta forma sejam evitados maiores danos à população”, disse o governador de Rondônia, Marcos Rocha.

COORDENADORIA

Desde o final de 2022 a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil – Cedec vem monitorando os principais rios do Estado com vistas a identificar possíveis desastres naturais e para o planejamento das ações nas áreas de risco.

Os temas abordados no Encontro foram “Sistema Único de Assistência Social – Suas; e o Serviço de Emergência e Calamidade Pública, ministrados por Gláucia do Nascimento Prado, gerente da Proteção Social Especial da Seas; O tema “O Papel do Estado e dos municípios nas etapas de atuação da assistência social: pré-emergência, emergência e pós-emergência”, abordado pela assessora técnica, Alicy Leite; “Papel da Defesa Civil no contextos de Emergência e Calamidade Pública”, com a tenente Patrícia e o tenente-coronel BM, Jeferson Marques de Oliveira; e ainda “Vigilância Socioassistencial e o Plano de Contingência”, com Weidila Nink Dias, da equipe da Vigilância Estadual.

Fonte: Governo RO