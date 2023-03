Setur promoverá workshop para capacitar alunos dos cursos de turismo do Idep

Visando ser referência em políticas públicas para o desenvolvimento do turismo nos municípios de Rondônia, fomentando o desenvolvimento local, a Superintendência Estadual de Turismo – Setur realizará o Workshop para agentes de turismos nos dias 15 e 16 de março, das 14h às 18h, no auditório da escola de Governo de Rondônia, localizado na avenida Farquar, edifício Rio Jamari, do Palácio Rio Madeira – PRM.

O público-alvo do whorkshop abrange seis turmas do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia – Idep dos cursos de Turismo, sendo: técnico em guia de turismo, técnico em eventos, recepcionistas, inglês básico, espanhol básico, técnico em meio de hospedagem.

Para Izabel da Silva Santos, chefe de ações turísticas da Setur, o curso faz parte das ações que a pasta vem promovendo, desta vez junto aos futuros profissionais do Turismo, buscando qualificá-los ainda mais para atender os turistas e os rondonienses. “O objetivo do evento é mostrar aos alunos que o turismo é uma fonte de renda para eles, que há mercado para todos”, enfatizou.

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas – Sebrae participará do evento com o tema Turismo de Negócios, voltado para o turismo. O Serviço Social do Comércio – Sesc abordará suas peculiaridades, que é o turismo social, desenvolvido pela instituição.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha reforça que este curso faz parte do planejamento para tornar o Estado cada vez mais atrativo ao turismo. “Temos trabalhado para oferecer um leque de experiências voltadas ao turismo; atender a expectativa de um turista cada vez mais exigente. Rondônia com suas belezas naturais já é um atrativo. Nosso planejamento para 2023 prevê uma consolidação ainda maior, no que tange à posição de Rondônia no ranking entre os destinos brasileiros mais buscados”, destacou.

Entre as atividades a serem desenvolvidas no decorrer do evento, os participantes terão visita guiada no Memorial Rondon. Já para o segundo dia está planejada uma experiência turística, que acontecerá em um barco, com direito à guia e relatos da história de Porto Velho.

O superintendente Estadual de Turismo, Gilvan Pereira Junior detalha como estão sendo as capacitações. “O workshop de agentes de turismo é uma ação do Governo de Rondônia para promover, capacitar e proporcionar aos profissionais para que eles entendam a força do turismo. A ideia é fazer os alunos sentirem-se mais seguros sobre aquilo que estão estudando e consigam visualizar um futuro promissor”, afirmou.

Fonte: Governo RO