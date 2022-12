Setur reforça inscrição para a “Feira de Turismo e Artesanato em Porto Velho”

As inscrições para seleção pública de Agências de Turismo, Guias de Turismo, Empresas de Alimentação, Empresas de Turismo de Lazer e Artistas Locais, que tenham o interesse em participarem da “Feira de Turismo e Artesanato em Porto Velho”, promovida pela Superintendência Estadual de Turismo – Setur podem ser efetuadas até o dia 5 de dezembro. O evento acontece em parceria com a Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer – Sejucel, e será realizado no estacionamento Pirarucu, no Palácio Rio Madeira, com entrada pela rua Pio XII, entre os dias 16 e 17 de dezembro, das 15h às 21h.

Ao todo, serão 32 vagas para expositores distribuídos em segmentos como restaurantes, lanchonetes e afins; bares e similares; agências de turismo e turismo de lazer; guias de turismo e 12 vagas para artistas locais, apresentadores de grupos de boi-bumbás, bossa nova, capoeira, chorinho, forró, gospel, marchinhas, frevos, MPB e quadrilha junina. O período de inscrição será até o dia 5 de dezembro de 2022 até às 23h59min, exclusivamente através do link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMPRINAcutUfybsiMWdHpXVhQ8KXH9V9d4YCe3jAzVI8GYqQ/viewform

OBJETIVOS

O evento tem como finalidade aumentar o fluxo turístico na região; estimular o comércio cultural de pacotes e serviços turísticos, além de vendas de peças artesanais; beneficiar economicamente a região, em especial empresas de turismo, artesãos e o setor gastronômico local; estimular o setor turístico com vendas de pacotes e serviços, como também as atividades de abertura no local; estimular os moradores e os turistas a conhecerem o ponto turístico mais visitado da Capital de Rondônia.

Fonte: Governo RO