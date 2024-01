É importante que também pratiquem a direção defensiva e utilizem os equipamentos obrigatórios

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), presta orientações aos condutores sobre direção segura. O objetivo é evitar acidentes, tendo em vista que em janeiro, temporada de férias, aumenta o fluxo de veículos nas rodovias e também a movimentação de crianças brincando nas ruas.

“Nosso trabalho visa a conscientização dos condutores de automóveis para que respeitem as regras do trânsito e cumpram a legislação em todos os sentidos. Se cada um fizer a sua parte, certamente teremos mais segurança nas vias da nossa cidade e mais vidas serão preservadas”, destacou o secretário Anderson Pereira (Semtran).

Nesse sentido, o agente de trânsito da Semtran, Fábio do Carmo, ressalta a importância dos condutores também praticarem a direção defensiva, usarem os equipamentos obrigatórios e cuidarem da documentação e da manutenção dos veículos não apenas no período de férias, mas constantemente.

“É preciso manter os veículos em perfeita condição de uso, fazer a revisão para verificar as condições de freios, suspensão, pneus, luzes, limpador de para-brisa, alinhamento e balanceamento, entre outros itens, antes de pegar a estrada, para que a viagem seja a melhor possível”, completou Fábio do Carmo.

OUTROS CUIDADOS

– Obedecer o limite de velocidade e sinalização da pista;

– Evitar correr durante chuvas ou com a pista molhada para evitar o fenômeno de aquaplanagem;

– Não fazer ultrapassagem em local proibido ou que não possua muita visualização;

– Use cinto de segurança;

– Confira as condições das rodovias;

– Redobre a atenção durante a viagem à noite;

– Procure não dirigir por longos períodos para evitar o sono.

CRIANÇAS

Os condutores, pais ou responsáveis também precisam cuidar da segurança dos pequenos. De acordo com a legislação, crianças menores de 10 anos devem ser transportadas no banco traseiro. As que tiverem de 0 a 1 ano, o transporte deve ser no bebê conforto. De 1 a 4 anos devem utilizar a cadeirinha, de 4 a 7 anos, no assento de elevação. Já as crianças de 7 a 10 anos, ou aquelas com mais de 1,45 metro de altura, podem ser transportadas utilizando o cinto de segurança normalmente.

Texto: Augusto Soares

Foto: Saul Ribeiro/ Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO