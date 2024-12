Sheron Menezzes aproveita dia de sol com marido e filho na Bahia: ‘Acordei na Bahia ‘

Sheron Menezzes, de 41 anos, está aproveitando o fim do ano em Baixio, no litoral norte da Bahia, na companhia do marido, Saulo Bernard, e do filho do casal, Benjamin, de 7 anos. A família fez um passeio para a Lagoa da Panela, famosa pelas águas cristalinas. A atriz viajou para curtir o a virada de ano na região.

O casal estará no Réveillon dos Quereres na noite desta terça-feira (31). A edição contará com a presença de famosos como José Loreto, Dudu Azevedo e Larissa Bocchino.

No último trimestre de 2024, Sheron se dedicou às gravações de Juntas e Separadas, série original Globoplay, com estreia prevista para o primeiro semestre do ano que vem. A trama foi escrita por Thalita Rebouças e aborda conflitos das mulheres com mais de 40 anos.