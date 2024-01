Sheron Menezzes compartilha momento fofo do filho: ‘E ele aprendendo a andar’

Sheron Menezzes compartilhou um registro muito fofo do seu filho, Benji, aprendendo a andar de bicicleta. A atriz encantou os seguidores de suas redes sociais, nesta quinta-feira (25), ao compartilhar o registro.

No vídeo publicado no seu perfil do Instagram, a criança aparece pedalando bastante e quase sofre um pequeno acidente durante uma pedalada incrível.