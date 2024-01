Sicoob Fronteiras oferece Treinamento de Negócios com foco na satisfação dos cooperados

Com o objetivo de aprimorar as habilidades dos seus colaboradores, capacitando-os a oferecer produtos e serviços de maneira eficiente, personalizada e homologados às necessidades dos associados, o Sicoob Fronteiras está realizando pelo segundo ano consecutivo o seu Treinamento de Negócios Fronteiras Level UP.

Todo o aprendizado oferecido visa, principalmente, promover a satisfação do cooperado e contribuir para o crescimento sustentável do Sicoob Fronteiras, uma cooperativa financeira presente nos estados de Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Ao longo do Fronteiras Level UP, o objetivo é alcançar todos os Gerentes de Relacionamento e Assistentes de Relacionamento dos segmentos Pessoa Física (PF), Pessoa Jurídica (PJ) e Agro do Sicoob Fronteiras. “Hoje temos 23 agências no MT, MS e RO, divididas em quatro regionais, a Regional Amazônia, Regional Cerrado, Regional Vale do Guaporé e Regional Pantanal”, elenca a diretora de Negócios do Sicoob Fronteiras, Rosilaine Repiso.

Diferente do ano anterior, onde um evento reuniu todos os colaboradores, neste ano o Treinamento de Negócios será ministrado por regionais, totalizando quatro etapas. No último final de semana, dias 27 e 28 de janeiro, o treinamento foi realizado na regional Amazônia. Já no próximo final de semana, nos dias 03 e 04 de fevereiro, o Treinamento de Negócios Fronteiras Level UP será aplicado na Regional Guaporé.

“Ao longo do Treinamento Fronteiras Level UP são abordados diversos temas, tanto no âmbito operacional como estratégico. A pretensão é que até março de 2024 tenhamos finalizado todas as quatro regionais, garantindo ainda mais sucesso ao nosso atendimento e prestação de serviço”, destaca Marcos Antônio de Oliveira, gerente de Estratégia de Negócios do Sicoob Fronteiras.

