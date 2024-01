Sicredi abre processo seletivo em Rondônia e em outros estados do país

São mais de 100 oportunidades para diversos cargos nas regiões Centro-Oeste e Norte do Brasil; inscrições podem ser feitas até o dia 4 de fevereiro





Pesquisas divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) registram sucessivas quedas na taxa de desocupação no mercado de trabalho. A retração começou no início de 2023, e no trimestre de setembro a novembro atingiu 7,5% com a marca recorde de 100,5 milhões de pessoas ocupadas, sendo 37,7 milhões de trabalhadores com carteira assinada, o segundo melhor resultado da série histórica, atrás apenas do trimestre encerrado em junho de 2014 (37,8 milhões). Diante do cenário favorável, os interessados em iniciar ou desenvolver a carreira profissional têm no Sicredi diversas oportunidades.

A instituição financeira cooperativa tem mais de 40 mil colaboradores em todo o país, e está com 102 vagas abertas nos estados do Acre (2), Amapá (4), Mato Grosso (61), Pará (1), Rondônia (5) e Roraima (29), para diversos cargos como assistência e gerência, além de vagas para jovem aprendiz, estagiários e banco de talentos voltados para pessoas com deficiência (PCD). As inscrições terminam entre os dias 24 de janeiro e 4 de fevereiro, a depender do cargo, e podem ser feitas através do site https://sicredi.gupy.io/.

“Somos uma instituição financeira cooperativa, comprometidos com o desenvolvimento das pessoas e das regiões em que atuamos. Em relação a nossos colaboradores, o empenho não é diferente. Prezamos por um ambiente humano e acolhedor, colocando as pessoas no centro e auxiliando a evolução da carreira profissional dentro da instituição”, define Francisco Lucena, gerente de Gestão de Pessoas do Sicredi, na região que abrange os estados de Mato Grosso, Pará, Rondônia, Acre, Amazonas, Amapá, Roraima e algumas cidades de Goiás.

Ele ainda lembra que a instituição possui incentivos à formação dos colaboradores, além de outros benefícios como vale refeição, participação nos lucros, plano de saúde, previdência privada, entre outros.

A cultura organizacional foi um fator que motivou o assessor de Business Intelligence (BI), Sergio Lucio Nunes, a concorrer à vaga que hoje ocupa no Sicredi em Cuiabá, com atuação em Mato Grosso e nos estados da região Norte do Brasil. Formado em Engenharia da Computação, é efetivo há 4 meses e tem planos de construir carreira na instituição.

“Ao ler mais sobre o Sicredi, a descrição da cultura da empresa, os valores e os posts nas mídias sociais, decidi concorrer à vaga, pois identifiquei meus valores na empresa e achei que meu perfil estava bem alinhado à posição. Tenho planos de seguir na instituição. Creio que há muito espaço pra inovações e nossa área tem muito a entregar, projetos de grande relevância a serem desenvolvidos e que vão dar continuidade ao posicionamento inovador do sistema. Pretendo me desenvolver e crescer na área técnica, aumentando o valor das entregas realizadas e conhecendo cada vez mais do negócio para ampliar a visão e produzir os melhores insights para as áreas que atendemos”, pontua Sergio.





Reconhecimento

Em outubro de 2023 e pelo 3º ano consecutivo, a atuação do Sicredi foi reconhecida por meio do ranking Great Place to Work (GPTW). Na lista que reconhece as melhores empresas para trabalhar do país, a instituição figurou em 4º lugar na categoria Grandes Empresas (com mais de 10 mil colaboradores). A pesquisa contou com a participação de 34 mil colaboradores do Sicredi, que contribuíram com sua percepção sobre como é trabalhar na instituição, atingindo um resultado (índice geral de confiança) de 89%.

A pesquisa com o público interno também apontou os motivos pelos quais os colaboradores querem continuar trabalhando na instituição financeira cooperativa. Oportunidade de crescimento e desenvolvimento foi a razão indicada por quase 50% das pessoas, seguida do alinhamento dos valores pessoais com os valores da empresa (25%) e o fato de proporcionar equilíbrio entre a vida pessoal e profissional (18%).

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos 7,5 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.600 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.

Nos estados de Mato Grosso, Pará, Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e algumas cidades de Goiás, o Sicredi está presente em 240 municípios e possui 311 agências, para o atendimento a mais de 1,152 milhão de associados.

Site do Sicredi: www.sicredi.com.br

