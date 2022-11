Silvinei Vasques, diretor-geral da PRF, vira réu por improbidade

Reprodução/Instagram Silvinei Vasques, diretor-geral da PRF

O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques virou réu por improbidade administrativa nesta sexta-feira (25). A decisão foi do juiz José Athur Diniz Borges, da 8ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que atendeu a um pedido do Ministério Público Federal.

No último dia 15, o pedido foi apresentado pelo MPF. Na ocasião, também foi feito um pedido de afastamento de Silvinei do cargo de diretor-geral da PRF. No entanto, após analisar o caso, o juiz afirmou que quer ouvir o policial antes de tomar uma decisão.

Segundo a argumentação do MPF, Silvinei Vasques teria feito uso indevido do cargo ao, por exemplo, fazer campanha e pedir votos para o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), nas eleições de 2022.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

*Em atualização

Fonte: IG Nacional