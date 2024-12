Simaria se apresenta em show de Simone e emoção toma conta: ‘Mais que especial’

Simaria, de 42 anos, vibrou muito com o show da irmã, Simone Mendes, de 40, com quem teve uma dupla que subiu aos palcos entre 2012 e 2022.

Atualmente com dupla separada, Simaria decidiu ter um momento fã no show da irmã, que aconteceu no CTN (Centro de Tradições Nordestinas) de São Paulo, na noite da última sexta-feira (13).