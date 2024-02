SIMPLESMENTE MARAVILHOSA! Leticia Sogiro, a influencer gostosa da festinha do Neymar vem mostrando seu corpo escultural na web. VEJA FOTOS

“Não se engane, não se apegue na sua juventude, não transforme seu rosto naquilo que você não é”, disse ela.

Nubia Oliiver, de 50 anos, está deixando claro que fez as pazes com as mudanças em seu corpo! Em um post no Instagram, Nubia – modelo famosa dos anos 90 que participou da Banheira do Gugu e quebrou recordes ao posar nua – refletiu sobre o envelhecimento, trazendo uma mensagem positiva para seus seguidores.

“O tempo está passando? Sim, está. E você vai fazer o quê? Nada! Envelhecer faz parte da vida”, disse ela ao publicar uma foto de maiô. “Não se engane, não se apegue na sua juventude, não transforme seu rosto naquilo que você não é, se aceite. Envelhecer é amadurecer. É bonito, é lindo”.

“Hoje sou uma mulher muito mais completa, mais vivida do que era na minha juventude. Sim, a bunda cai, o peito também, as rugas aparecem, mas e aí? Saiba que é um processo natural, aceite. Não só vai doer menos, como aceitar o inevitável também nos traz clareza de espírito”, continuou.

No fim, Nubia também se comparou com um vinho, que “fica melhor quando envelhece”: “Pense nisso e curta essa metamorfose. Eu aprecio cada vez mais a minha idade e a mulher que tenho me tornado! Aposto que você também é muito melhor hoje do que foi ontem. Um brinde a isso”.

Atualmente, Oliiver produz conteúdo sensual para plataformas como a Privacy e o OnlyFans. A estrela cobra aproximadamente R$ 80 reais mensais para os assinantes verem suas fotos e vídeos picantes.