Simpósio Internacional de Psicologia do Exercício Físico e Esporte promove intercâmbio de conhecimento, em Porto Velho

Com o objetivo de promover novas ideias e reflexões sobre o comportamento humano no contexto esportivo e de exercício físico, o Governo de Rondônia está promovendo o I Simpósio Internacional de Psicologia do Esporte e Exercício Físico na Promoção da Saúde de Rondônia. A abertura oficial do Simpósio ocorreu na segunda-feira (18), e as atividades seguem até sexta-feira (22), no campus da Universidade Federal de Rondônia – Unir, com a participação de 450 inscritos, incluindo profissionais de diversas áreas e acadêmicos. No total, 75 pesquisadores inscreveram-se em seus trabalhos de pesquisa, escolhendo este evento para compartilhar suas produções científicas.

Conforme detalha a Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer – Sejucel, o Encontro conta com as parcerias da Universidade Federal de Rondônia – Unir e o Departamento de Educação Física e grupo de estudos de psicologia do exercício físico e esporte na promoção da saúde, Programa de Pós-Graduação em Psicologia – PPGPSI. A Sejucel apoia o simpósio com as passagens dos palestrantes que vieram diretamente de Havana (Cuba), Medellín (Colômbia), Belo Horizonte e São Paulo.

Para o governador do Estado, Marcos Rocha, o evento é uma oportunidade de promover um intercâmbio de conhecimento. “O simpósio está reunindo profissionais do Brasil do exterior para discutir temas importantes à promoção da saúde e do bem-estar. É mais uma oportunidade de promover o intercâmbio de conhecimento e experiências entre profissionais de dentro e fora do Brasil”, destacou.

A professora da Universidade Federal de Rondônia e vice-coordenadora do simpósio, Ivete de Aquino Freire ressaltou a importância da parceria com o Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação – Seduc e da Sejucel, para tornar o evento uma realidade. “Nós sabemos que ninguém realiza situações realmente importantes sozinho. Portanto, essa parceria foi fundamental para que esse evento pudesse ser realizado”, disse.

De acordo com o secretário da Sejucel, Junior Lopes, durante o Simpósio serão discutidos temas como a influência da Psicologia no desempenho esportivo, a prevenção de lesões, a promoção da saúde e o bem-estar através do exercício físico.

As palestras ocorrem à tarde no Instituto Federal de Rondônia – Ifro; Zona Norte, na Jorge Teixeira, e os cursos são ministrados em uma instituição de ensino superior, à noite.

