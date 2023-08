Simulação de sinistro com vítimas reforça conscientização e prevenção no trânsito, em Porto Velho

O cenário de um acidente de trânsito com vítimas no Espaço Alternativo, em Porto Velho, chamou a atenção de quem passava pelo local, na tarde do sábado (26). A ação era uma simulação realizada pelo Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia – Detran Rondônia, em parceria com a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania – Sesdec.

A encenação consiste em um veículo capotado e três vítimas, sendo uma com escoriações, outra em estado grave e uma em situação gravíssima, presa nas ferragens. Após demonstração do primeiro atendimento sendo realizado pela Polícia Militar do Estado de Rondônia – PMRO, o Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia – CBMRO chegou em seguida para prestar os primeiros socorros e realizar a remoção da vítima que estava presa nas ferragens. Os bombeiros utilizaram equipamentos especiais para cortar o teto do veículo, e após ser retirada, a vítima foi transportada no helicóptero Falcão 02, do Núcleo de Operações Aéreas – NOA.

A proposta deste tipo de simulado é criar uma situação real de atendimento e demonstrar todos os impactos que são causados, direta ou indiretamente, quando ocorre um sinistro de trânsito nas vias da cidade. Espectadora da simulação, Maria de Lourdes disse que, “fiquei impressionada com o trabalho que dá para retirar uma vítima presa em um veículo. Sem dúvidas, é impactante e agoniante ver uma pessoa ali presa aguardando atendimento, mesmo sendo uma simulação”, ressaltou.

O diretor-geral Leo Moraes destacou que, “essa iniciativa vai além de uma representação. Ela nos lembra que cada ação no trânsito tem consequências reais. Através dessa simulação, trabalhamos para fortalecer a conscientização sobre importância da prudência e prevenção, visando um ambiente viário mais seguro e responsável para todos”, pontuou.

O governador Marcos Rocha parabenizou a trabalho de iniciativa do Detran/RO e da Sesdec, salientando a relevância da simulação para a conscientização da sociedade. “Através de ações como essa, estamos reforçando o compromisso do Governo em promover a segurança no trânsito e o bem-estar dos cidadãos. Educação e prevenção são pilares essenciais para reduzir acidentes e preservar vidas nas vias de nosso Estado”, declarou.

A ação contou com o apoio da Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia, Batalhão de Polícia de Trânsito – BPtran, Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes – Semtran, Polícia Rodoviária Federal – PRF e Núcleo de Operações Aéreas.

Fonte: Governo RO