Sindicato britânico anuncia novas greves das ambulâncias

Reprodução/CNN Brasil – 23.12.2022 Ambulância no Reino Unido

Foi divulgado pelo sindicato trabalhista britânico Unite, que os profissionais responsáveis pelas ambulâncias entrarão em greve em diversos dias entre os meses de fevereiro e março. A medida visa aprofundar as disputas entre a classe e o governo sobre os salários.

As datas divulgadas pela Unite para a paralisação no território do Reino Unido são 6, 17, 20 e 22 de fevereiro, e entre os dias 6 e 20 de março. Algumas regiões, os membros farão a paralisação em dias distintos.

O comunicado foi recebido com preocupação, por conta do funcionamento seguro do sistema de saúde do Reino Unido. Os temores aumentam pelo fato do dia 6 de fevereiro ser a data de paralisação de outros sindicatos ligados à saúde, como Royal College of Nursing.





Estas não são as primeiras greves que o país tem recebido. Nos últimos seis meses, a classe dos ferroviários, professores e funcionários dos correios fizeram paralisações exigindo um aumento no salário devido ao aumento da inflação.

O Unite verbalizou que se o governo quiser o encerramento das paralisações, deverá negociar o pagamento atual. “As constantes tentativas do governo de empurrar com a barriga e sua conversa sobre pagamentos únicos, ou aumentos salariais no futuro, simplesmente não são suficientes para resolver esta disputa”, afirmou a dirigente do Unite, Onay Kasab.

Além do Unite, o sindicato GMB, que representa trabalhadores em ambulâncias e outras áreas da saúde, que incluem assistentes da emergência, planejam uma paralisação entre os dias 6 e 20 de fevereiro, e em 6 e 20 de março.

Em um comunicado, o Departamento de Saúde e Assistência Social britânico informou que não estavam contentes com as notícias dos sindicatos, dizendo que a conversa que teve acerca de salários para 2023 e 2024 foram “construtivas”. “Os trabalhadores de ambulâncias fazem um trabalho incrível e é decepcionante que alguns membros do sindicato continuem com novas greves em um momento em que o NHS (sistema de saúde) já está sob enorme pressão da Covid, gripe e lidando com o atraso”, completou.









Fonte: IG Mundo