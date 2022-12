Redação EdiCase Síndrome de Guyon: entenda por que ocorre a dormência nas mãos de ciclistas

A Síndrome de Guyon consiste em um quadro de dormência nas mãos que costuma aparecer em ciclistas por conta do longo tempo que passam com as mãos apoiadas no guidão, colocando parte da pressão e peso do próprio corpo ali – o que causa um efeito de hiperpressão sobre a região chamada de hipotenar, onde está localizado o nervo ulnar.

Então, o nervo ulnar acaba sendo comprimido para dentro do canal de Guyon, provocando a lesão e os sintomas. A paralisia do ciclista, porém, pode ainda ser causada por outros fatores externos, como traumas, tumores, entre outros.

Tratamentos para a síndrome

A dormência nas mãos precisa de tratamento sempre que atinge a fase crônica , ou seja, quando os sintomas persistem mesmo com repouso ou aparecem com certa frequência. O tratamento costuma ser feito com o uso de medicamentos anti-inflamatórios e pode ser necessário o uso de tala além de sessões de fisioterapia para recuperação dos movimentos das mãos e retorno às atividades esportivas. Além disso, é imprescindível que o paciente passe a ter alguns cuidados a fim de evitar que a paralisia retome.

Formas de prevenir a condição

Existem algumas maneiras de prevenir a hiperpressão na região hipotenar e evitar os sintomas da dormência nas mãos na hora de pedalar. Vale, por exemplo, tentar alternar a posição das mãos no guidão e utilizar luvas com proteção acolchoada, além de procurar sempre utilizar bicicletas do tamanho certo e com os ajustes apropriados para a altura, habilidade e estrutura do ciclista. É importante lembrar ainda da necessidade de alongar as mãos e braços, esticando os punhos, dedos e agitando as mãos, tanto antes quanto depois do exercício.

Texto originalmente publicado na Revista Bicicleta (Edição 127)

Por Gisele Gasparotto

Ciclista, fundadora e responsável pela metodologia e treinos da LuluFive (principal marca, do Brasil, que atua com o ciclismo feminino).

Fonte: IG SAÚDE