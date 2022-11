Sine Estadual realiza feirão de emprego temporário até sexta-feira, 11, em Porto Velho

Crianças e adolescentes com idades entre 9 e 15 anos, moradores de Porto Velho e que estiverem devidamente matriculados, podem participar da segunda versão do Projeto Voar, a qual oferece vagas nas modalidades de Futebol de Campo, Natação e Jiu-Jitsu. É que as vagas serão ampliadas pelo Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania – Sesdec e as inscrições serão realizadas gratuitamente entre os dias 14 e 25 de novembro. Todos os demais detalhes do certame estão descritos no Edital Projeto Voar II.

Felipe Vital, secretário de Estado da Segurança explica que, no total serão abertas 184 vagas (cadastro de reserva) e 41 para crianças que já participam do projeto, sendo necessário fazer, neste caso, as rematrículas, perfazendo 225 vagas no total. “O principal objetivo do projeto é promover a inclusão social, cidadania, civismo e convivência na comunidade. Já é comprovado o reflexo positivo das atividades esportivas na vida de crianças e jovens”, destacou o secretário.

O projeto, também tem por finalidade ampliar as oportunidades para a prática esportiva nas comunidades, tendo em vista que as experiências esportivas, recreativas e de lazer podem contribuir significativamente ao processo de formação integral das crianças e adolescentes, em situação de vulnerabilidade social.

Como regras para as inscrições, as crianças que participarem do projeto devem frequentar regularmente escolas da Rede Pública de Ensino, Estadual ou Municipal, e devem ter frequência escolar acima de 80%. O critério de seleção será por meio de sorteio.

As inscrições serão realizadas no complexo esportivo do Projeto Voar – NOA, na avenida Amazonas, n° 8.371, Bairro Escola de Polícia, ao lado da UNISP zona Leste. Ao realizar a inscrição, o candidato deverá escolher apenas uma modalidade esportiva.

Outro detalhe é que as inscrições serão realizadas somente em dias úteis, no horário das 8h às 13h. As inscrições devidamente validadas serão colocadas na urna para realização do sorteio no dia 28 de novembro, conforme calendário detalhado no Edital.

As aulas serão oferecidas no complexo social do Núcleo de Operações Aéreas, na Avenida Amazonas, n° 8.371, no bairro Escola de Polícia, em Porto Velho.

