A Prefeitura de Porto Velho, por meio do Sine Municipal, participará do evento “Mundo Senai”, a convite do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), focado em desenvolver os alunos da instituição em várias áreas. A ação será no dia 26 de outubro, no período da manhã no Senai do Distrito Industrial, localizado na avenida Oreste Floriano Bonato, 1539, e no período da tarde, no Senai da avenida Rio de Janeiro, 4734.

EMISSÃO DE RG

Durante a ação, haverá emissão de RG de forma extraordinária, considerando a suspensão temporária do serviço fornecido via convênio com o Instituto de Identificação Civil e Criminal (IICC), do Governo do Estado. Serão distribuídas 50 senhas para emissão do documento de identidade, sendo 25 no Senai do Distrito Industrial e 25 no Senai da av. Rio de Janeiro, e os documentos necessários são: Certidão de Nascimento, original e cópia ou Certidão de Casamento Civil. Em caso de viuvez ou divórcio, é necessário levar a Certidão de Casamento Averbada original e cópia; CPF (cópia); duas fotos 3×4, com camisa de cor escura e sem óculos, não podendo ser blusa branca ou listrada.

A 1ª via é gratuita e a 2ª via possui taxa de R$ 162,79 (via boleto). A isenção da taxa da 2ª via é possível para maiores de 60 anos; em caso de roubo ou furto, mas será preciso apresentar o boletim de ocorrência; ou se a pessoa for de outro Estado, mas mudará de número do RG; em caso de deficiência ou impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial.

ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL

O “Mundo Senai” contará, ainda, com a apresentação da oficina “Avante, Trabalhador!”, com o objetivo de orientar os alunos do Senai para a entrada no mercado de trabalho. O Avante aborda as melhores práticas para entrevistas de emprego, construção de currículo, bem como dicas de vestimenta e comportamento. A equipe de captação de vagas do Sine Municipal fará o cadastro dos alunos participantes no banco de intermediação de mão de obra.

