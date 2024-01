Interessados devem procurar a sede do Sine ou na unidade na Praça CEU

A Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), por meio do Sine Municipal, anunciou que foram disponibilizadas mais de 90 vagas de emprego, em diversas áreas, neste início de ano. São diversas oportunidades para quem busca um trabalho e renda.

“Neste início de ano, estamos com mais de 90 vagas de emprego disponíveis e isso mostra que a cidade tem criado oportunidades e esperamos que mais famílias sejam beneficiadas com um trabalho formal. O Sine Municipal está de portas para as empresas apresentarem suas demandas de profissionais e para os trabalhadores buscarem sua colocação no mercado”, destacou a secretária da Semdestur, Glayce Bezerra.

Entre as vagas, são oferecidas de açougueiro, cozinheiro, operador de caixa, copeiro, estoquista, serviços gerais, auxiliar de cozinha, chapeiro, entre outros. Confira a lista no site do Sine.

Currículo

Os candidatos interessados devem levar o currículo para o Sine Municipal de Porto Velho, na unidade Centro, localizada na rua General Osório, 81, ou na unidade zona Leste, localizada na Praça CEU. Além do currículo, o candidato deve ter em mãos os documentos de identificação como carteira de identidade, CPF, carteira de trabalho e comprovante de residência.

As vagas de trabalho do Sine Municipal são semanalmente atualizadas no site https://www.portovelho.ro.gov.br/sine/vagas e na página do Instagram @sinemunicipalpvh. Para mais informações, os telefones de contato são: (69) 98473-2356, da unidade Centro, e (69) 98473-5957, da unidade zona Leste (Praça CEU).

Texto: Eranildo Costa Luna

Foto: Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO

