Vagas são semanalmente atualizadas no site; interessados devem procurar o Sine ou a Praça CEU

O Sine Municipal, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), inicia a semana oferecendo mais de 50 vagas de emprego, em diversas áreas.

Entre as funções com mais vagas oferecidas, estão auxiliar de cozinha, eletricista, serviços gerais, chapeiro, mecânico de máquinas pesadas e recepcionista. Há ainda oportunidades para outras profissões, com a maioria delas para os candidatos com o nível fundamental ou médio de escolaridade.

Inscrição

Os candidatos interessados em ocupar alguma das vagas devem levar seu currículo para o Sine Municipal de Porto Velho, na unidade Centro, localizada na av. General Osório, 81, ou na unidade zona Leste, localizada na Praça CEU. Além do currículo, o candidato deve ter em mãos os documentos de identificação como carteira de identidade, CPF, carteira de trabalho e comprovante de residência. Veja a lista no site do Sine.

As vagas de trabalho do Sine Municipal são semanalmente atualizadas no site https://www.portovelho.ro.gov.br/sine/vagas e na página do Instagram @sinemunicipalpvh. Para mais informações, os telefones de contato são: (69) 98473-2356, da unidade Centro, e (69) 98473-5957, da unidade zona Leste (Praça CEU).

Texto: Eranildo Costa Luna

Foto: Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO