SINE MUNICIPAL Proximidade com festas natalinas gera crescimento na oferta de vagas para o mercado de trabalho

Sine iniciou esta semana com mais de 60 vagas para diferentes áreas profissionais

Com a aproximação das festas de fim de ano, as oportunidades de trabalho aumentam, gerando a abertura de mais vagas no Sine Municipal de Porto Velho. Vinculado a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), o Sine iniciou a semana ofertando mais de 60 vagas de áreas distintas.

O Sine Municipal, através do setor de captação, departamento responsável pelo recrutamento e seleção e pela captação de vagas, preocupado com duas vertentes sociais, a dificuldade para o primeiro emprego e a recolocação profissional, onde fica evidente a importância dessas duas análises para o fomento da cidadania e da solidariedade no município de Porto Velho, criou o Projeto Avante Trabalhador, que tem como objetivo promover gradativamente a universalização do direito dos trabalhadores ao mercado de trabalho e qualificação, com vistas a contribuir para o aumento da probabilidade de obtenção de emprego e da participação de processos de geração de oportunidades de trabalho e renda.

O órgão conta ainda com o setor de captação de vagas, que é responsável por intermediação de mão de obra, ou seja, o Sine está sempre à procura de vagas junto às empresas. As vagas de trabalho do Sine Municipal são semanalmente atualizadas no site https://www.portovelho.ro.gov.br/sine/vagas e na página do Instagram @sinemunicipalpvh.

Os interessados que desejam se candidatar presencialmente devem levar seu currículo para o Sine Municipal de Porto Velho, na unidade Centro, localizada na av. General Osório, nº 81, ou na unidade zona Leste, localizada na Praça CEU. Além do currículo, o candidato deve ter em mãos os documentos de identificação como carteira de identidade, CPF, carteira de trabalho e comprovante de residência.

Além de promover a intermediação da mão de obra, o Sine fornece ainda orientação sobre a Carteira de Trabalho Digital, seguro-desemprego e emissão do documento de identidade. Para mais informações, os telefones de contato são: (69) 98473-2356, da unidade Centro, e (69) 98473-5957, da unidade zona Leste (Praça CEU).

Texto: Renata Beccária

Foto: SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO