SINE MUNICIPALEmissão de RG é normalizada em pontos da Prefeitura

Serviço volta a funcionar normalmente a partir desta quarta-feira (4)

O serviço de emissão do documento de identidade será normalizado a partir desta quarta-feira (4) no Sine Municipal de Porto Velho. Conferindo cidadania à população de Porto Velho, o serviço é fornecido pelo Sine através de um convênio com o Instituto de Identificação Civil e Criminal, do Governo do Estado, e havia sido suspenso anteriormente pela falta de cédulas.

Serão 20 senhas para a unidade Centro, localizada na rua General Osorio, 81, e outras 20 senhas para a unidade da zona Leste, localizada na Praça CEU, bairro Juscelino Kubistchek (JKI), sendo oito senhas prioritárias em cada unidade. O atendimento segue sendo de segunda a sexta, de 7h30 às 13h30.

DOCUMENTOS

Para emissão do documento de identidade, o cidadão precisa apresentar a certidão de nascimento, original e cópia ou Certidão de Casamento Civil. Nos casos de viuvez ou divórcio, é necessário levar a Certidão de Casamento Averbada original e cópia; CPF (cópia); duas fotos 3×4, com camisa de cor escura e sem óculos, não podendo ser blusa branca ou listrada.

TAXA

A 1ª via é gratuita e a 2ª via possui taxa de R$ 162,79 (via boleto). A isenção da taxa da 2ª via é possível para maiores de 60 anos; ou em caso de roubo ou furto, sendo preciso apresentar o boletim de ocorrência; ou se a pessoa for de outro Estado, mas mudará de número do RG; ou em caso de deficiência ou impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial.

Texto: Isabella Leite

Foto: Semdestur

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO