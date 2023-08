SINI ITINERANTEZona Leste recebe ação social que facilita emissão de identidade

Além de emissão de documento, a ação ofereceu dicas para entrevistas de emprego

Com o objetivo de garantir o direito à cidadania da população, o Sine Municipal Itinerante levou, no último sábado (12), à zona leste de Porto Velho, os serviços de emissão de RG e orientação profissional.

Chegar mais perto da população é norteador para o trabalho da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), que é a secretaria gestora do Sine Municipal e, no caso da emissão da carteira de identidade, é fundamental, como foi o caso da jovem Maria Fernanda, de 21 anos, moradora do bairro Lagoinha, que aproveitou a oportunidade. “Foi muito mais fácil e prático pra mim, aqui foi mais acessível e fui muito bem orientada na questão dos documentos”, afirmou.

O Sine Municipal Itinerante também levou orientação profissional, auxiliando candidatos à recolocação no mercado de trabalho com a Carteira de Trabalho Digital, dicas para currículo e para entrevistas de emprego.

ATENDIMENTO

Estes e outros serviços estão disponíveis no Sine Municipal que funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30, e está localizado em dois endereços: no Centro, na Rua General Osório, 81, e na Zona Leste, na Praça CEU, bairro JK.

Para mais informações, ligue: (69) 98473-2356.

Texto: Isabella Leite

Foto: Isabella Leite

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO