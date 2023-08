Sistema de Monitoramento com uso dos totens reforça ações da Segurança Pública em Cacoal

O Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia – Idep está com inscrições abertas para cursos técnicos presenciais até o dia 23 de agosto. Neste cronograma, são ofertados Curso Técnico em Administração, Curso Técnico em Logística, Curso Técnico em Edificações, Curso Técnico em Administração, Curso Técnico em Secretaria Escolar e Curso Técnico em Segurança do Trabalho.

As inscrições podem ser realizadas pelo site da instituição de ensino profissionalizante, no qual constam todas as orientações para os candidatos. O público-alvo é quem está cursando o primeiro ano do ensino médio ou tê-lo concluído. A idade mínima para se matricular é 16 anos. Com o lançamento de novos cursos técnicos, o Governo de Rondônia, por meio do Idep, viabiliza gratuitamente a oportunidade de quem quer ingressar no mercado de trabalho com mais chances de crescer profissionalmente.

Além da oportunidade de conseguir ascensão dentro de uma empresa, quem se qualifica no ensino profissionalizante pode abrir o próprio negócio. Diante desse cenário positivo, o Idep atrai cada vez mais quem quer ter uma carreira de sucesso. A moradora do Bairro Eletronorte, em Porto Velho, Ingride Savedra Duarte, de 47 anos, está fazendo desde o mês de março o Curso Técnico em RH no Idep porque tem planos de mudar de ramo. “Hoje, vendo sorvete e doces mas quero conseguir um emprego”, ressaltou a cursista, que sonha em fazer um curso universitário.

Fonte: Governo RO