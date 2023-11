Sistema Integrado de Convênios reforça monitoramento de bens entregues pelo Calha Norte

A aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é um evento de importância no Brasil. Pensando em garantir um ambiente adequado à realização das provas, o Governo de Rondônia reforçou no primeiro dia de aplicação do exame, no domingo (5), a segurança pública nas proximidades dos locais de provas, visando assegurar a tranquilidade e a ordem.

A Operação Enem, realizada por meio da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania – Sesdec, é uma ação de âmbito nacional, acompanhada pelos órgãos federais e pelas secretarias de seguranças estaduais. Reforçaram a segurança em todo estado de Rondônia, 244 policiais militares, incluindo as escoltas. A operação contou com a integração de policiais civis, federais, policiais rodoviários federais e Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia – CBMRO, fazendo uso de câmeras de vigilância, com acompanhamento em tempo real das viaturas. As câmeras de segurança das escolas também foram acompanhadas pelos servidores da sala de crises, no Centro Integrado de Operações policiais – Ciop.

Para o governador do Estado, Marcos Rocha, a garantia de que a aplicação do Enem ocorra de forma tranquila, segura e sem problemas, é fundamental. “O exame é uma das principais formas de acesso às universidades públicas e privadas, além de ser uma ferramenta crucial para programas de incentivo à educação e mobilidade social. Pensando sempre no bem-estar de todos, a realização da Operação Enem é mais uma maneira de valorização e cuidados com o cidadão”, enfatizou.

O titular da Sesdec, Felipe Bernardo Vital ressaltou a importância de garantir a segurança, organização e transparência durante a aplicação do exame. “A Operação Enem é importante para tranquilizar os participantes, familiares e a população em geral, demonstrando o comprometimento das autoridades de segurança com o bom andamento da aplicação das provas e a segurança de todos os envolvidos” afirmou.

O gerente de Integração, Leandro Machado destacou a relevância da segurança em todas as etapas do Enem, considerando sua amplitude. Afirmou que, desde a concepção da prova, sua impressão, distribuição nos locais de aplicação, logística e acompanhamento, há uma presença e vigilância constante por parte das forças policiais. “Esse processo é crucial para garantir a integridade e a segurança do exame. O envolvimento do Corpo de Bombeiros neste ano representou um reforço significativo, garantindo assistência em situações de emergências. Houve casos em que foram tomadas as medidas iniciais, possibilitando que os alunos retornassem à a continuação da prova” finalizou.

O acompanhamento da Secretaria de Segurança durante todo o processo foi essencial para o desfecho positivo sem que ocorressem problemas significativos.

Fonte: Governo RO