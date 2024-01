Pais ou responsáveis também podem procurar as unidades escolares pretendidas na rede urbana para consultar disponibilidade

Pais e responsáveis legais de crianças que não participaram da Chamada Escolar, realizada pela Prefeitura de Porto Velho para ingresso de novos alunos na rede municipal de ensino, poderão realizar inscrições de cadastro reserva no decorrer do ano. O site estará disponível de forma permanente.

A partir de agora, os pais também podem procurar as unidades escolares pretendidas na rede urbana, de 8h às 13h, para consultar a disponibilidade de vagas. No primeiro momento são necessários somente os documentos pessoais: duas fotos 3×4, registro de nascimento, RG, CPF, carteira de vacinação e comprovante de residência.

Com mais de 5 mil inscrições realizadas, a Chamada Escolar para novos alunos aconteceu de 22 de novembro a 4 de dezembro de 2023, já as matrículas encerraram no último dia 12. A rede municipal de ensino abrange 141 escolas, sendo 84 urbanas e 57 rurais, que contam com mais de 5 mil servidores, sendo aproximadamente 3 mil professores e mais de 500 merendeiros, entre diversas outras funções.

Texto: Renata Beccária

Foto: Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO