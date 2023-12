Encontro tratou sobre demandas e projetos desenvolvidos na capital

O prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, acompanhado do secretário geral de governo, Fabricio Jurado, se reuniu na manhã desta segunda-feira com o vereador Aleks Palitot. O encontro aconteceu no Prédio do Relógio, sede do executivo municipal, e tratou sobre demandas e projetos que estão sendo desenvolvidos na capital.

Na ocasião, o prefeito Hildon Chaves foi presenteado com uma obra do artesão Tyson Nunes, uma réplica de um navio, responsável por trazer os operários para a construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. “Eu trouxe para o prefeito uma lembrança de Tyson Nunes, artesão que faz um trabalho de embarcações da região Amazônica, e ele fez uma réplica, feita também pro Museu da Estrada de Ferro, de um navio da Madeira-Mamoré de 1907, que trazia os operários da Estrada de Ferro”, compartilhou o vereador Aleks Palitot.

O vereador também aproveitou a oportunidade para conectar o prefeito Hildon Chaves a Rui Teixeira, filho do ex-governador do estado de Rondônia, Jorge Teixeira. Rui foi convidado para receber, em memória dos trabalhos realizados pelo ex-governador, a Comenda Madeira-Mamoré e uma homenagem pelo centenário do nascimento de Jorge Teixeira.

Texto: SMC

Foto: SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO

, Prefeito Hildon Chaves, reúne , vereador, Aleks Palitot, DESTAQUE 2, HILDON CHAVES, PORTO VELHO