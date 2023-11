SMART CITY Prefeito Hildon Chaves apresenta Porto Velho para empresários catalães, em evento em Barcelona

Missão internacional é promovida pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP)

O prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, apresenta as potencialidades do município para empresários catalães, durante a missão internacional promovida pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP), que inclui a programação do Smart City Expo World Congress, maior evento sobre cidades inteligentes do mundo, realizado em Barcelona (Espanha), entre os dias 6 e 9 de novembro.

“É um momento muito importante para a nossa cidade, que passa por um processo de urbanização e de desenvolvimento. Vamos mostrar nossas potencialidades e debater com outros prefeitos modelos de gestão e troca de experiências administrativas, o que sempre contribui para o aprimoramento do trabalho, sempre levando-se em conta as peculiaridades e a realidade de nosso município”, destacou o prefeito, que é vice-presidente de Relações com o Judiciário da FNP.

Diversos municípios brasileiros estarão apresentando suas potencialidades, numa parceria com a Câmara de Comércio Brasil Cataluñia. Estão presentes os seguintes prefeitos brasileiros: Cinthia Ribeiro (Palmas-TO), Rafael Greca (Curitiba-PR), Arthur Henrique (Boa Vista-RR), Duarte Nogueira (Ribeirão Preto-SP), Paulo Serra (Santo André-SP), Gustavo Henric Costa (Guarulhos-SP), Anderson Farias (São José dos Campos-SP), Elizabeth Schmidt (Ponta Grossa-PR), Victor Coelho (Cachoeiro de Itapemirim-ES), Pitágoras Ibiapina (Candeias-BA), Josué Ramos (Vargem Grande Paulista-SP), Luis Eduardo Falcão (Patos de Minas-MG), entre outros.

Em seu discurso, o prefeito Hildon Chaves destacou as características principais de Porto Velho, sua capacidade produtiva, sua localização privilegiada junto à Amazônia e as dificuldades de se administrar uma cidade com território maior que alguns estados brasileiros. Falou também sobre o trabalho constante de melhorias para à população, a exemplo do transporte coletivo, com a mais nova frota do país, sua potência no agronegócio, e a transformação do parque de iluminação pública. “Porto Velho está concluindo, hoje, praticamente toda cidade com fibra ótica, e em paralelo substituindo nosso parque de iluminação. Antes, eram cerca de 20 mil pontos de luz, e hoje, depois de 7 anos de trabalho, são mais de 70 mil, sendo 40 mil já com lâmpadas de LED”, disse.

Smart City Expo World Congress

Hildon Chaves, junto de Fabricio Jurado, secretário Geral de Governo, e a comitiva de prefeitos devem conhecer experiências inovadoras de Barcelona, além de visitar a prefeitura da cidade e serem recebidos pelo prefeito Jaume Collboni, que também irá palestrar no evento Smart City Expo World Congress, que terá reuniões bilaterais com importantes empresas que oferecem soluções urbanas, encontros políticos e de negócios, diálogos com empresários catalães e reuniões com instituições internacionais.

Com um programa de três dias e um público estimado em mais de 20 mil pessoas e mil expositores, o SCEWC é o principal evento internacional de cidades inteligentes. Em 2023, o conteúdo do Congresso se dividirá em 8 tópicos: Mobilidades, tecnologias habilitantes, energia e meio ambiente, governança, vida e inclusão, infraestrutura e construção, economia e proteção e segurança.

Texto: Eranildo Costa Luna

Foto: SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO