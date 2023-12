Sobe para 118 o número de pessoas mortas em terremoto na China

Reprodução: Flipar O presidente da China, Xi Jinping, pediu “esforços máximos” nas operações de resgate e para garantir a segurança dos sobreviventes

Pelo menos 118 pessoas morreram e centenas ficaram feridas em função de um terremoto de magnitude 6.2 na escala Richter que atingiu uma região remota e montanhosa na China.

O abalo sísmico ocorreu no condado de Jishishan, na província setentrional de Gansu, e gerou mais de 30 réplicas de intensidade menor.

As autoridades mobilizaram equipes de emergência, porém o trabalho dos socorristas se mostrou mais difícil do que o esperado devido às temperaturas de -15ºC abaixo de zero na região, que também sofre com falta de eletricidade e água por conta do tremor.

Apenas em Gansu foram registradas 105 mortes, enquanto as outras 13 ocorreram na província vizinha de Qinghai. O número de feridos ultrapassa a marca de 500, sendo que dezenas estão em estado grave.

O presidente da China, Xi Jinping, pediu “esforços máximos” nas operações de resgate e para garantir a segurança dos sobreviventes.

