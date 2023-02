Sobe para 20 o número de mortos pelas chuvas no litoral de SP

Divulgação/Ministério da Defesa Autoridades acreditam que possibilidade de encontrar sobreviventes é nula

A Turquia suspendeu neste domingo (19) as buscas por sobreviventes do terremoto que atingiu o país há duas semanas. Segundo a agência de desastres do país, não há possibilidade de encontrar sobreviventes.

Embora sejam mínimas, ainda há expectativa de encontrar pessoas com vidas nas regiões de Kahramanmaras e Hatay. Mais de 40 prédios ainda são alvos de buscas, mas deve zerar até esta segunda-feira.

Até o momento, 46 mil pessoas morreram em decorrência do tremor que atingiu a Turquia e a Síria. Cerca de 700 mil estão desabrigadas, sendo 430 mil transferidas para outras províncias.

“Atualmente, estamos hospedando 313.720 vítimas em pensões públicas, hotéis e outras instalações de acomodação”, disse Yunus Sezer, chefe da agência de desastres da Turquia.

O governo turco estima que 345 mil imóveis foram atingidos pelo terremoto, sendo 84 mil prédios.

Ajudas humanitárias

Dados do governo de Recep Tayyip Erdogan apontam que 11 mil tropas de mais de 80 países colaboram com as buscas. O Brasil é um dos países que enviaram ajuda humanitária ao país.

Neste domingo, o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disponibilizou US$ 100 milhões para a reconstrução do país. Blinken ainda voltou à Turquia para demonstrar apoio e se reunir com Erdogan. O encontro deve acontecer nesta segunda-feira (20).

Fonte: IG Mundo