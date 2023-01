Socioeducandos concluem nessa semana o Exame Nacional do Ensino Médio, em Rondônia

Foi concluída nesta semana a aplicação das provas para o Exame Nacional do Ensino Médio para Privados de Liberdade – Enem PPL 2022, em Rondônia, destinado também para adolescentes sob medida socioeducativa. As avaliações foram aplicadas simultaneamente em todo o País. Elaborado pela Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo – Fease, por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – Inep, o exame em Rondônia contou com 58 adolescentes inscritos para realizar as provas, nas próprias unidades socioeducativas.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou projetos de inserção social que são implementados, e reforçou a importância do Enem PPL por ser uma oportunidade de estudo e crescimento pessoal aos jovens sob medida socioeducativa em seguir os estudos. “Estas pessoas merecem ser apoiadas de maneira firme. A educação é o pilar da socioeducação e esta é uma declaração verdadeira que eles querem mudar de vida e terem uma profissão”, disse.

Segundo a assessora pedagógica da Fease, Katiana Nunes de Araújo, a Fundação trabalha constantemente na inserção e garantia de direitos dos adolescentes socioeducandos. “Evidenciamos que a educação é o caminho para uma nova perspectiva de vida, pois sabemos que o Enem PPL é um norte para ser inserido numa universidade, e assim buscar a qualificação profissional desejada”, explicou.

Reconhecer o direito destes jovens, é para o presidente da Fease, Antônio Francisco Gomes Silva, contribuir para a formação desses cidadãos. “Acredito que a Educação é a ferramenta mais poderosa de mudança e transformação para todos. Fomentar entre estes adolescentes um processo de desenvolvimento, desta magnitude é contribuir para o fortalecimento do processo de socioeducação aos participantes do sistema”, apontou.

As quatro provas são aplicadas no mesmo modelo do Enem regular, em que os adolescentes realizam exames nas áreas de conhecimento de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Redação e Ciências Humanas e suas tecnologias, Ciências da Natureza e suas tecnologias e Matemática e suas tecnologias. O Enem PPL é aplicado desde 2010 pelo Inep.

Fonte: Governo RO