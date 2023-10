Soldada israelense é liberta após quase um mês mantida como refém

Divulgação/Forças de Defesa de Israel – 30.10.2023 A jovem estava presa pelo grupo desde o dia 7 de outubro

O governo de Israel anunciou que uma soldada israelense, que estava sendo mantida refém pelo grupo extremista Hamas desde o dia 7 de outubro, foi libertada nesta segunda-feira (30).

A militar já passou por exames médicos e foi entregue em segurança à sua família, segundo informou as Forças de Defesa de Israel. A militar é Ori Megidish. Sua foto foi publicada nas redes sociais ao lado dos familiares.

A libertação da soldada ocorreu durante uma investida terrestre de Israel na Faixa de Gaza. A entrada no território comandado pelo Hamas foi anunciado na última semana pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Os israelenses chamam as entradas de “incursão terrestre” e a operação foi ampliada no final de semana.

Nesta segunda-feira, o primeiro-ministro israelense reafirmou que não pretende entrar em um acordo de cessar-fogo com o Hamas neste momento. A fala foi dada à imprensa internacional.

” Assim como os EUA não concordariam com um cessar-fogo após o Pearl Harbor ou o 11 de setembro, Israel não vai concordar com cessar-fogo”, afirmou o premiê israelense.

Hamas

O Hamas ainda divulgou um vídeo com três supostos reféns. No vídeo, três mulheres aparecem, com uma delas pedindo que Israel aceite as trocas de presos palestinos pelos reféns.

Uma das reféns culpa Netanyahu pela prisão que estão sendo submetidas pelo grupo extremista . As três reféns foram identificadas como Yelena Trupannov, Danielle Aloni e Rimon Kirsht. As senhoras foram sequestradas há 23 dias, e não se sabe se elas estão sendo forçadas a dizerem as falas.

Fonte: Internacional