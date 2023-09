Soldados temporários do Corpo de Bombeiros Militar tomam posse em Rondônia

Os 108 novos soldados temporários do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia – CBMRO foram empossados pelo Governo de Rondônia após a publicação do Termo de Posse no Diário Oficial do Estado – DIOF. Agora já estão aptos a iniciar as atividades operacionais nos 15 quartéis existentes no Estado.

Para o governador Marcos Rocha, mais uma vez o Estado está inovando. “Somos um dos pioneiros a realizar certame público para a contratação de militares temporários estaduais, a exemplo do Rio de Janeiro. É uma inovação positiva para melhor atender a nossa população”, pontuou.

O comandante-geral do CBMRO, coronel BM Nivaldo de Azevedo Ferreira parabenizou os novos bombeiros pela conquista. “Os novos militares temporários irão reforçar, consideravelmente, o efetivo ativo da corporação. Conforme estabelecido na Lei específica, os militares temporários irão executar somente as atividades fins da Corporação, sendo devidamente empregados nas guarnições de serviço, visando ampliar o atendimento à população rondoniense”, esclareceu.

Orlando Abrahim Freire foi o primeiro colocado no curso de formação. Lotado em Porto Velho, o recém-empossado bombeiro militar temporário está empolgado para começar a trabalhar. “Desde o começo nós sabíamos que não seria uma caminhada fácil, mas agora vamos poder trabalhar e aplicar tudo que aprendemos para servir a população”, ressaltou.

CURSO DE FORMAÇÃO

O curso de formação de soldados temporários do CBMRO durou três meses e foi realizado no período de 12 de junho a 11 de setembro de 2023. No total, 112 alunos foram classificados no Processo Seletivo realizado, sendo que, 108 alunos concluíram o curso com êxito. O planejamento pedagógico do curso foi composto por várias disciplinas específicas das atividades realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia, totalizando 960 horas aulas.

ESTRUTURA

Com o reforço operacional no efetivo, o CBMRO estará inaugurando mais duas unidades no Estado, sendo uma no dia 27 de setembro, no município de São Miguel do Guaporé e a previsão de uma unidade no final de outubro, em Colorado do Oeste, passando assim, de 15 unidades para 17 em todo Estado.

Fonte: Governo RO