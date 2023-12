Solenidade especial de Natal será realizada pela Assembleia na segunda-feira, 11

A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) aderiu mais uma vez a campanha “Papai Noel”, realizada pelos Correios, com adoção de centenas de cartas encaminhadas ao Papai Noel, escritas por crianças de escolas públicas de Porto Velho expressando o desejo natalino. Neste ano, a entrega dos presentes será na próxima segunda-feira (11), às 8h, com solenidade especial de Natal. O evento contará com a presença dos representantes dos Correios, servidores da Casa de Leis, além da apresentação do coral “Vozes do Legislativo” da Alero, no auditório Deputado Amizael Gomes da Silva.

A campanha é uma iniciativa dos funcionários da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), que estimula os alunos da rede pública a expressarem seus desejos ao Papai Noel. Sob a coordenação da Secretaria de Modernização da Alero, 318 cartinhas foram encaminhadas aos setores, onde cada servidor ajudou com a “adoção de um pedido”, exercitando a solidariedade e promovendo a cidadania para contribuir para a continuidade da ação.

O presidente da Alero, deputado estadual Marcelo Cruz (Patriota), valorizou a iniciativa dos servidores da Casa de Leis em contemplar cada criança com um presente e tornar o final de ano mais feliz. “Temos uma gestão que se preocupa com os anseios da nossa população e temos que contribuir para que nossas crianças tenham um Natal mais alegre. Nossos colaboradores incorporaram o espírito natalino, adotaram as cartinhas e estaremos realizando a entrega aos Correios na segunda-feira, exercendo a solidariedade e colaborando com o Natal de cada família”, frisou o parlamentar.

A campanha está em sua 34ª edição e as pessoas que têm interesse em participar da ação podem procurar a agência dos Correios para escolher uma cartinha, na Avenida Presidente Dutra com a 7 de Setembro. A adoção pode ser efetuada também de forma online, pelo site da ECT por meio do endereço: www.correios.com.br/.

Texto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO

Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO