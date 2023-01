SOLENIDADE – Prefeitura da capital prestigia posse do novo conselheiro do TCE-RO

Novo membro é ex-secretário municipal de Fazenda

A Prefeitura de Porto Velho prestigiou, nesta sexta-feira (27), a sessão especial de posse do novo conselheiro do Tribunal de Contas de Rondônia (TCE-RO), Jailson Viana de Almeida. O novo membro já atuou como secretário de Fazenda do município.

Na ocasião, o secretário-geral de Governo, Fabricio Jurado, representou o prefeito Hildon Chaves e destacou a importância do TCE.

“A chegada do conselheiro Jailson vem fortalecer ainda mais a atuação do TCE como órgão de controle e agente indispensável na análise das contas prestadas pelo poder Executivo, que compreende a Prefeitura. Em nome do prefeito Hildon Chaves desejamos sucesso ao novo conselheiro durante a missão”, destacou o secretário.

Jailson Viana tem 48 anos e é natural do Estado do Maranhão, tendo chegado à Rondônia ainda na infância. Ao todo, são 27 anos dedicados à administração pública, inclusive com passagens pela Prefeitura de Porto Velho.

“Sempre segui os princípios da ética e moralidade que me acompanham desde o início da minha carreira na vida pública, inclusive durante a minha passagem pelo município de Porto Velho, onde exerci importantes funções. Agora, tenho a missão honrosa de compor esse Tribunal e induzir políticas públicas de qualidade à sociedade”, afirmou o conselheiro.

Formado em Ciências Contábeis e em Direito, Jailson Viana de Almeida já foi auditor do Tesouro Municipal e secretário municipal de Fazenda de Porto Velho, em 2008.

Texto: SMC

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO